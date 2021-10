MG: 'Nog niet op jacht naar eenduidig design'

Het in beheer van het Chinese SAIC Motor zijnde MG was voor 2019 in het grootste deel van Europa volledig afwezig, maar MG's Europese invasie is nu echt van start gegaan. Het merk heeft volgend jaar vier modellen in het aanbod die bijna elk een compleet andere designtaal dragen. Voor MG is dat voorlopig in ieder geval geen probleem.

Tot 2019 was het Verenigd Koninkrijk het enige Europese land waar het moderne MG zijn spullen aan de man bracht. In 2019 wakkerde MG zijn Europese expansiedrift aan door in Nederland de ZS EV op de markt te brengen. Met succes. Kort erna kwam de plug-in hybride EHS Plug-in Hybrid en straks komen daar ook nog eens de Marvel R Electric en de MG5 Electric bij. Hoewel de ZS EV en EHS volgens dezelfde designtaal zijn getekend, verschillen de overige modellen wat design betreft ontzettend van elkaar. Matt Lei, CEO van MG Motor Europe, zegt tegen AutoWeek voorlopig ook helemaal niet op zoek te zijn naar een eenduidige designtaal.

MG zoals je dat in Nederland kent is natuurlijk heel anders dan het volledig Engelse MG van weleer, maar het is ook niet hetzelfde merk zoals het in China bestaat. MG is een merk van SAIC Motor, een Chinese kolos dat onder meer ook Roewe - ontstaan uit de overname van Rover - in zijn portfolio heeft. De MG5 Electric die volgend jaar naar Nederland komt, is een afgeleide van de i5 van Roewe. Op zijn beurt is MG's nieuwe topmodel in Europa, de Marvel R Electric, in feite een SUV van Roewe's meer premium sublijn 'R'. De Europese MG's zijn dus afkomstig van meerdere merken en afdelingen van SAIC Motors en dat verklaart het onderling afwijkende design. Je zou denken het merk omwille van herkenbaarheid op jacht is naar één herkenbare designtaal, maar volgens topman Matt Lei van MG Motor Europe is dat niet het geval.

Matt Lei legt aan AutoWeek uit dat MG in Europa een merk voor iedereen wil zijn. "We hebben auto's voor iedereen. Onze doelgroepen zijn heel divers. Van conservatief tot pro-tech, met elk eigen verwachtingen. Daarom hebben we auto's in het compacte segment (MG ZS EV) en de MG5 Electric, maar ook de veel expressiever en luxueuzere Marvel R Electric," legt Matt Lei uit. Of MG's modellen wat design betreft onderling altijd sterk van elkaar blijven verschillen? Ga daar maar niet vanuit. "Onze eerste generatie modellen lijken in ieder geval niet allemaal op elkaar, maar we zijn een merk dat zich in Europa nog ontwikkeld."

Niet alleen elektrisch

Matt Lei geeft verder aan dat hoewel het Europese gamma voornamelijk uit elektrische modellen bestaat, er ook aandacht blijft voor conventionele aangedreven modellen. "Ons aanbod zal per markt verschillen. In veel Europese landen is er al men wat infrastructuur voor EV's betreft al erg ver, maar we moeten ook een passend aanbod hebben voor markten waar EV's minder ver zijn," aldus Lei. Op moment van schrijven is de EHS Plug-in Hybrid de enige niet volledig elektrische MG in Europa.