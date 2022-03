Mercedes shockeert Formule 1 met auto 'zonder sidepods'

Het Formule 1-team van Mercedes-AMG is in Bahrein bij de laatste wintertest verschenen met een zeer extreem aangepaste auto. De W13 heeft bijna geen 'sidepods' meer en wijkt daarmee sterk af van de andere auto's.

De afgelopen twee weken gingen er al geruchten rond dat Mercedes in Bahrein met een heel andere auto zou verschijnen dan het tijdens de wintertest in Barcelona had. Ook doken er verhalen op over het 'ontbreken van sidepods', de grote luchtinlaten aan de zijkant van de auto. Dat zou heel opmerkelijk zijn, maar het is toch echt zo. Vandaag is de eerste van de drie laatste testdagen en de W13 heeft daadwerkelijk bijna geen sidepods meer.

Waar de andere auto's zoals gebruikelijk breed naar buiten stekende luchtinlaten hebben ongeveer ter hoogte van de coureur, is de Mercedes W13 op dat punt zeer smal. Er zitten nog wel luchtinlaten, maar die zijn zeer smal en een kwartslag gedraaid. Zodoende zit er dus een langwerpige smalle inlaat zeer dicht tegen de monocoque aan, in plaats van dat de inlaten breed naar buiten steken. Op deze foto is goed te zien hoe dat eruitziet.

Volgens diverse media wordt er in de paddock in Bahrein met bewondering gereageerd op de extreme aanpak van Mercedes. Zo'n 'slank' ontwerp zou Mercedes vooral op de rechte stukken razendsnel kunnen maken, omdat er minder luchtweerstand is dan gewoonlijk. Bij de grootste rivaal van vorig jaar, Red Bull Racing, zouden er al twijfels over de legaliteit van de Mercedes uitgesproken zijn. Overigens is Red Bull volgens hoofdontwerper Adrian Newey vandaag nog aan het testen met de 'Barcelona-auto'. Vrijdag en zaterdag komen er upgrades op de RB18 die volgens Newey 'met het blote oog direct te spotten zijn', tekent Auto, Motor und Sport op.