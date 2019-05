Mercedes ESF laat toekomstige veiligheid zien

Met de auto wil Mercedes-Benz een kijkje in zijn glazen bol voor toekomstige veiligheidsvoorzieningen geven. De Experimental Safety Vehicle (ESF) is een volledig autonome GLE, waarmee Mercedes-Benz een geheel nieuwe stap in veiligheid wil zetten. Zo zijn het stuurwiel en de pedalen zo ontworpen, dat ze het minste letsel veroorzaken bij een ongeluk; vandaar de bijzondere vorm. De gigantische bestuurdersairbag ontvouwt zich in de ESF uit het dashboard. Daarnaast wordt er naar de veiligheid van de jongste passagiers gekeken met speciale gordels voor in het kinderzitje en unieke schokdempers aan weerszijden van het zitje voor extra bescherming bij een zijdelingse impact.

Verder is de ESF natuurlijk uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnieken op het gebied van waarschuwingen en het voorkomen van ongelukken. Interessanter is het uiterlijk van de omgebouwde GLE. Zo is de auto een soort rijdend matrixbord, die achterliggend verkeer altijd op de hoogte kan stellen van naderend gevaar. Een beeldscherm in de grille laat aan voetgangers zien wat de bestuurder van plan is om te doen. Mocht er een ongeluk zijn gebeurd, of staat de auto met pech langs de weg, dan rijdt een geautomatiseerd robotje uit de Benz die zichzelf vervolgens opstelt als gevarendriehoek.

De auto wordt volgende maand tijdens het ESV-congres in Eindhoven gepresenteerd en wordt daarna tijdens de IAA in Frankfurt uitgestald.