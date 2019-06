Mercedes-Benz G-klasse ook als 400d

Mercedes-Benz viert de veertigste verjaardag van de G-klasse op een speciale manier. Het merk roept namelijk Stronger Than Time-edities in het leven van de offroader, speciale uitvoeringen die natuurlijk lekker in hun spullen zitten. Opvallend daarbij is dat de Stronger Than Time-versie te krijgen is als 500, als AMG 63 én als 400d, een nieuwe dieselversie die we nog niet eerder op de leveringslijst van de G-klasse zagen.

De 400d heeft net als de 350d een 3,0-liter zes-in-lijn dieselmotor in zijn hoekige neus liggen. Waar die machine in de 350d goed is voor 286 pk en 600 Nm koppel levert de zelfontbrander in de 400d maar liefst 330 pk en 700 Nm koppel.

Uitrusting

De Stronger Than Time-edities zijn in de basis uitgevoerd als AMG Line en beschikken verder over zaken als spatschermverbreders, AMG-details rondom, stootlijsten op de flanken, remklauwen met Mercedes-Benz-opschrift en, als je voor de 500 gaat, een sportuitlaat. Andere extraatjes: het RVS-exterieurpakket, een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel, het Night-pakket met onder andere donker uitgevoerde lichtunits en ook de grote versie van het digitale instrumentarium en een adaptief onderstel zijn van de partij. De omgevingsverlichting projecteert het G-logo en de tekst 'Stronger Than Time' op de grond. Mercedes-Benz levert de Stronger Than Time-versies overigens in twee varianten. Eén variant heeft een interieur met zwart leer, goudkleurige details én zwart essenhout, een interieur dat samengaat met een reeks speciaal geselecteerde lakkleuren. De tweede variant heeft een binnenste met tweekleurige (beige en blauwe) bekleding en lichtbruine of loungerode sierdelen. Het dashboard zelf is verder voorzien van zwarte pianolak. Voor het exterieur kun je kiezen uit de kleuren diamantwit, mojavezilver, obsidiaanzwart, briljantblauw en selenietgrijs.

De prijzen volgen in een later stadium.