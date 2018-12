Mercedes-Benz G-klasse als G 350d

Zeker in Europa is een G 500 of G 63 een bijzonder prijzige metgezel voor de dagelijkse kilometers. Daarom komt Mercedes-Benz nu met de eerste dieselvariant van de geheel nieuwe “Geländewagen”, de G 350d.

Hoewel verbruik voor wie een G-klasse overweegt waarschijnlijk hooguit een bijzaak is, kan Mercedes’ markante SUV natuurlijk niet zonder zelfontbrander. Zo’n koppelrijk blok past eigenlijk perfect bij de auto, die immers ooit z’n leven begon als werkpaard. De stevig gemoderniseerde G-klasse mag het dieselveld betreden als G 350d, dus met een moderne zescilinder-in-lijn met 286 pk en 600 Nm aan boord. Het koppel is overigens al vanaf 1.200 toeren per minuut beschikbaar. Een sprintje van 0 naar 100 moet ook in de tot nu toe traagste nieuwe G-klasse in 7,4 tellen achter de rug zijn, de top ligt op net geen 200 km/h.

Aan kracht geen gebrek dus, dit geheel in tegenstelling tot de diesel-G’s die we vroeg in de carrière van de eerste G voorgeschoteld kregen. Interessant is echter ook Mercedes’ claim dat dit de zuinigste G-klasse ooit is. Stel je daar echter niet al teveel van voor, want met een opgegeven verbruik van 9,8 tot 9,6 liter per 100 km, net iets beter dan 1 op 10 dus, is ook deze G geen zuinigheidswonder. De Nederlandse vanafprijs van de G 350d is nog niet bekend.