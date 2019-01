Mercedes-Benz prijst G 350d

Mercedes-Benz leverde de nieuwe G-klasse al als G 500 en als in elk opzicht kolderieke G 63 AMG. Die laatste 585 pk sterke benzineversie kent een prijskaartje die net zo extreem is als de auto zelf: € 230.361. Mercedes-Benz zet nu een G-klasse op de lijst die voor zo'n 75 procent van dat bedrag van de hand gaat.

Voor de nieuwe G 350d vraagt Mercedes-Benz namelijk € 174.829. Daarmee is die dieselversie direct de instapper van de G-familie. Hij is namelijk net iets minder prijzig dan de 422 pk sterke G 500 waar Mercedes-Benz € 175.141 voor vraagt. De G350 d is de eerste en vooralsnog enige dieselvariant op de prijslijst van de G-klasse. Onder de kap een 286 pk en 600 Nm sterke 3,0-liter grote zes-in-lijn dieselmotor. Schakelen gaat net als in de G 500 met de bekende 9G-Tronic-automaat. In deze configuratie sprint de G-klasse in 7,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 199 km/h. Wie de G 350d rustig behandelt, moet volgens Mercedes-Benz een gemiddeld verbruik van 9,6 l/100 km kunnen halen.

Bestellen kan per direct. De eerste exemplaren worden in het voorjaar in ons land verwacht.