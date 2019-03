Meerderheid Morgan in handen van investeerder

Tussen al het nieuws uit Genève door is er meer te melden. Zo is vandaag bekend geworden dat Investindustrial een meerderheidsbelang in Morgan heeft genomen. De familie Morgan behoudt een mindersheidsbelang.

Dit jaar blaast het Britse sportwagenmerk Morgan 110 verjaardagskaarsjes uit. Naast deze mijlpaal biedt 2019 meer spannends, want Investindustrial krijgt naar alle verwachting vanaf volgende maand een meerderheidsbelang in het merk. De investeringsgroep heeft eerder al een belang in onder andere Aston Martin Lagonda Holdings genomen. De voorwaarden van de overname zijn verder nog niet bekend. In april schijnen beide partijen de laatste hand aan de transactie te leggen, dus dan wordt er meer duidelijk.

Morgan was vorig jaar goed voor een omzet van 33,8 miljoen pond (omgerekend € 39.105.208) met een nettowinst van 3,2 miljoen pond (omgerekend € 3.702.268). Hiervoor was een verkoop van bijna 700 auto’s nodig. De focus van Investindustial zal vooral komen te liggen op het ondersteunen van Morgan bij het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe producten. De vanochtend onthulde nieuwe Plus Six is daar een begin van. Ook wil het investeringsbureau de wereldwijde distributie en klantervaring verbeteren.