McLaren test hybride Sports Series-opvolger

Van de 540C tot de 600LT, de Sports Series van McLaren heeft al sinds 2015 dezelfde basis. De destijds als 570S onthulde auto krijgt ergens volgend jaar een vervolg met een compleet nieuw model, dat we we op deze spionagefoto's voorbij ziem komen, al zien we nog niet heel veel. Zo op het eerste oog hebben we hier gewoon nog te maken met de huidige Sports Series, maar het betreft hier een mule, een exemplaar met onderhuids al de nieuwe techniek, die is gehuld in de oude koets.

Zoals ook van de auto zelf af te lezen is, betreft het hier een hybride. Dat is geheel volgens verwachting. Met de P1 heeft McLaren zijn eerste hybride al in huis, maar de bedoeling is dat een dergelijke aandrijflijn voor meer modellen de basis wordt. Zo werd bijna een jaar geleden al een 720S (Super Series) gespot met een hybride aandrijflijn en nu is dus ook de gloednieuwe Sports Series deels elektrisch onderweg.

Hoewel we over het uiterlijk van de nieuwe Sports Series op basis van deze foto's nog niets kunnen zeggen, blijkt dat er in het interieur al wel iets nieuws wordt afgedekt. Een flink vertimmerd dashboard verbergt een compleet nieuw ingedeelde cockpit. Het kan nog wel even duren voordat er überhaupt meer te zien is. De Sports Series wordt immers eerst nog uitgebreid met de 620R. De volledig nieuwe basis voor de Sports Series verwachten we dan ook niet voor 2021.