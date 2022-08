McLaren Solus GT: eenzitter met 840 pk sterke V10

Momenteel is in Californië de Monterey Car Week gaande en dat is precies de reden waarom AutoWeek op deze vrijdagavond volgepompt wordt met nieuwe super- en hypercars. Ook McLaren geeft in de Verenigde Staten gas en trekt het doek van de Solus GT. De Solus GT heeft eens geen biturbo 3.8 V8 zoals je dat van vrijwel alle auto's van het merk gewend bent, maar een 5.2 liter grote V10!

Voordat je direct je spaarsaldo checkt: alle 25 te bouwen exemplaren van de McLaren Solus GT zijn al verkocht. Daar komt bij dat die 25 ongetwijfeld gelukkige toekomstige eigenaren met de Solus GT niet eens de openbare weg op mogen. De Solus GT is namelijk een heftig gevleugelde circuitauto. Wat de auto helemaal opmerkelijk maakt is dat het in feite de productieversie is van een slechts uit pixeltjes en denkbeeldige getallen bestaande auto die McLaren in 2017 voor computerspel Gran Turismo Sport maakte.

We racen even door de getallen. De McLaren Solus GT heeft zoals gezegd een 5.2 liter grote V10, een machine die doorjankt tot 10.000 tpm en is gekoppeld aan een sequentiële transmissie met zeven versnellingen. Deze volgens McLaren uit de racerij afkomstige aandrijflijn is 840 pk en 650 Nm sterk. Doordat de Solus GT slechts 1.000 kilo weegt, dendert de rijdende berg spoilers in 2,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid ligt boven de 320 km/h. Alle vouwen, knikjes, gaten, flapjes en spoilers die de Solus GT rijk is wekken op topsnelheid maar liefst meer dan 1.200 kilo aan neerwaartse druk op. Volgens McLaren komt de belevenis die de eenzitter je biedt in de buurt bij die in een Formule 1-auto. Daarbij kun je dus ook de positie van je stoel niet verstellen, maar beweeg je de complete set pedalen dichter naar je toe of verder bij je vandaan.

Voor de normale sterveling is de Solus GT natuurlijk volledig irrelevant, al biedt de auto een bijzonder inkijkje in waar je mee kunt spelen als je al het andere al bezit.