McLaren-GT kost evenveel als 570S Spider

In Genève kondigde McLaren een Gran Tourer aan, een auto waarover vooral Aston Martin zich zorgen zou moeten maken. In Zwitserland vingen we een eerste prijsindicatie op.

De vooralsnog naamloze GT van McLaren moet binnen het rap uitbreidende gamma van McLaren de meest comfortabele auto worden, een model dat geschikt is voor dagelijks gebruik en sportiviteit iets minder hoog op het prioriteitenlijstje heeft.

McLarens Ultimate Series-baas Andy Palmer, overigens niet te verwarren met de gelijknamige CEO van Aston Martin, laat tegenover AutoWeek doorschemeren dat de auto een prijskaartje krijgt dat vergelijkbaar is met dat van de 570S Spider. De open auto uit ‘basisreeks’ Sports Series kost in Nederland €272.150. De nieuwe GT wordt nog nadrukkelijker een echte GT dan de 570GT. De enige McLaren die op dit moment de toevoeging ‘GT’ draagt, is met €250.200 overigens een stukje goedkoper dan z’n open broertje.

Als de McLaren voor lange afstanden inderdaad zo’n twee-en-driekwart-ton kost, komt de auto op dat gebied in ons land ook akelig dicht in de buurt van de DB11 met V12. Die Aston Martin is dan ook wat McLaren nadrukkelijk op de korrel heeft met z’n nieuwkomer. Een belangrijk verschil is daarbij overigens wel dat McLaren ogenschijnlijk vasthoudt aan het concept van de sportauto met een achter de voorstoelen geplaatste middenmotor, waar de motor bij de DB11 in de neus een plekje krijgt.

In Genève vliegen Aston Martin en McLaren elkaar nadrukkelijk naar de haren. Terwijl het merk uit Woking z’n GT aankondigt, komt ‘Gaydon’ juist met een model met een middenmotor dat vanaf 2022 de 720S moet gaan beconcurreren. Die auto kan worden omschreven als een stevig afgezwakte versie van hypercar Valkyrie. Weer een overeenkomst met McLaren, dat de GT voorziet van een stevige DNA-injectie van de oppermachtige en uiterst exclusieve Speedtail uit de Ultimate Series. De Gran Tourer krijgt overigens z’n eigen modelreeks toebedeeld, de Gran Tourer Series. De auto is geen verre toekomstmuziek, maar moet al over een half jaar worden onthuld.