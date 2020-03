Maserati maakt bijzonder statement met MC20

Maserati staat aan het begin van een nieuw tijdperk. De nieuwe MC20 is de eerste supercar van dit nieuwe tijdperk. In de nieuwe teaser maken de Italianen een bijzonder statement.

Het is de eerste keer dat Maserati de MC20 laat zien. Hoewel de auto ‘bewogen’ op de foto’s staat, is overduidelijk te zien wat de Italianen van plan zijn met de nieuweling. Het ontwerp vertoont klassieke lijnen voor een sportief model met een korte neus, lage koets en relatief lange rug. Om er nog eens extra voor te zorgen dat de supercar niet te duidelijk in beeld komt, is de MC20 van een bijzonder gecamoufleerde wrap voorzien. Een onderdeel wat overigens wel op alle drie de foto’s haarscherp te zien is, staat telkens achter de auto. Een immens groot beeld van een middelvinger komt namelijk bij elke foto prominent naar voren.

De foto's zijn op het Piazza degli Affari in Milaan gemaakt. De gigantische middelvinger is een door Maurizio Cattelan gemaakt kunstwerk met L.O.V.E. als bijzondere werktitel. Volgens Maserati is het 'een symbool van Italiaans lef verpakt in een internationaal hedendaagse kunstwerk'.

De tekst bij de drie foto’s maakt het statement nog iets duidelijk: “Who said it couldn't be done.” Maserati is dus nogal zelfverzekerd van zijn nieuwe model, een auto waar in ieder geval een geëlektrificeerde versie en later mogelijk zelfs een volledig elektrische versie van komt. De naam van de auto refereert naar Maserati Corse en het jaar waarin we hem ontmoeten, want aankomende mei presenteert Maserati de MC20 al. In het Italiaanse Modena rolt de auto later van de productieband.