'Marktintroductie Tesla Cybertruck uitgesteld'

Tesla was oorspronkelijk van plan de Cybertruck nog dit jaar op de (in ieder geval) Amerikaanse markt te brengen. Nu blijkt dat ook de Amerikanen wat langer moeten wachten. In een communiqué van Tesla, ingezien door Caradvice, schrijft Tesla dat het nu vooral focust op de productiestart van de Model Y in Austin Texas en in de nieuwe fabriek in Duitsland. Dat is in combinatie met 'beperkte beschikbaarheid van accucellen en wereldwijde uitdagingen in de toelevering van onderdelen' reden om de introductie van de Cybertruck naar 2022 te verschuiven.

De pre-orderboeken van de Cybertruck staan nog altijd open, ook in Nederland, en vooralsnog wordt daarbij gemeld dat de productie eind dit jaar van start moet gaan. Het gaat dan om de Dual Motor AWD en Tri Motor AWD. De Single Motor RWD gaat sowieso pas in 2022 in productie. In de VS gaat de Cybertruck minstens 40.000 dollar kosten. Een Nederlandse verwachte prijs is er nog niet.