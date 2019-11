Lynk & Co's toont coupé-SUV

Lynk & Co. is een merk van Geely, het enorme Chinese bedrijf dat achter tal van andere merken zit. Lynk & Co heeft al auto'slaten zien met weinig originelenamen als '01', '02', '03' en heeft voor de nog niet onthulde '04' al een reguliere hatchback in het vat zitten. Vandaag duiken beelden op van wat zeer waarschijnlijk de '05' gaat zijn.

Wat design betreft, sluit deze '05' prima aan bij zijn reeds bekende broertjes en zusjes van Lynk & Co. We zien het kenmerkende familiegezicht aan de voorzijde en ook de wijze waarop de achterkant is ingevuld, is geen verrassing. Onder de auto houdt zeer waarschijnlijk het CMA-platform zich schuil, een basis die door Volvo al wordt gebruikt voor de XC40. Reken in ieder geval op de komst van een plug-in hybride waarbij de verbrandingsmotor de inmiddels bekende 1.5 van Volvo is. Een onthulling volgt waarschijnlijk nog later deze maand.