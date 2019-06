Louwman Exclusive dealer van Brute Jeep

Brute Nederland is een initiatief van Jochem Mooijman en René Chaudron, die zich er over verwonderden dat van terreiniconen als de Land Rover Defender en de Mercedes-Benz G-Klasse verschillende dikke varianten verkrijgbaar zijn, maar dat de Wrangler, op zichzelf zeker ook een groot icoon, vele minder wordt gebruikt. “Een eerste paar versies op basis van de JK-generatie sloeg erg goed aan en toen we op de Salon van Brussel stonden kwamen mensen van FCA kijken om te zien waar we mee bezig waren. Ze waren onder de indruk en zo is een officiële samenwerking ontstaan.” De nieuwe Brute-cars zijn op basis van de nieuwe JL-Wrangler. De mannen gaan hun project wereldwijd verkopen, de order stromen van ver al binnen, tot Nieuw-Zeeland en Australië aan. “Vooralsnog maken we alle auto’s in Den Haag, maar het is natuurlijk de vraag hoe lang dat houdbaar is als we wereldwijd snel groeien”, aldus Mooijman.

Brute gaat in Nederland via Louwman Exclusive van start met twee uitvoeringen: de Richmond, de meest luxe versie en de Lagoon, een zomerse versie. De auto’s worden luxe afgewerkt, met keuze uit een palet specifieke customkleuren voor in- en exterieur. Verder zijn er verregaande mogelijkheden om de auto verder te individualiseren. Arjen van Beek, directeur van Louwman Exclusive vindt dat het merk goed past bij de rest van zijn gamma: “Tegenwoordig draait het om maatwerk, onze klanten hebben een steeds grotere wens zich te onderscheiden van de massa met hun auto. Daar spelen we met al onze merken op in en daarom past Brute ook zeer goed naast al die andere mooie merken die we al voeren. De mannen wijzigen verder niets aan de techniek, wat de auto minder kwetsbaar maakt omdat deze binnen de normen blijven van de typegoedkeuring blijft. De vijf jaar fabrieksgarantie van Jeep blijft dus gewoon staan. Het onderhoud doen we zelf. Omdat we ook officieel onderhoud doen voor Maserati hebben we het contact met FCA al, dus dat is zeker niet ingewikkeld.”