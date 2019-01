Lotus heeft beste verkoopjaar sinds 2011

Lotus Cars heeft in 2018 een fijn jaar gedraaid. Het afgelopen jaar gaat bij het merk de boeken in als zijn beste verkoopjaar sinds 2011.

Lotus Cars wist vorig jaar 1.630 auto's te verkopen, 2 procent meer dan het merk in 2017 verkocht. Vorig jaar vierde Lotus zijn zeventigste verjaardag en dus is het voor de Engelse fabrikant extra prettig dat dat topjaar in een een jubileumjaar plaatshad.

In Zweden stegen de verkopen het hardst en wel met 87 procent. In Japan namen de verkopen met 59 procent toe en ook in Australië (+50 procent) en in de regio Midden-Oosten (+39 procent) boerde Lotus beter dan vorig jaar. In het thuisland vonden 274 auto's een eigenaar, 7 stuks meer dan in 2017.