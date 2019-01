'Lotus gaat produceren in China'

Reuters schrijft op basis van vacatures en Chinese documenten die het heeft ingezien dat Geely, dat sinds 2017 een meerderheidsbelang van 51 procent heeft in Lotus Cars, 1,14 miljard euro investeert in het openen van een fabriek in de Chinese stad Wuhan. Geely zou Lotus naar een hoger plan willen tillen. Niet alleen moet de fabrikant in de ogen van zijn grootste aandeelhouder niet alleen meer verschillende modellen aan zijn portfolio toevoegen, maar moet ook de kwaliteit van de producten omhoog. Momenteel rollen alle auto's van Lotus in het Engelse Norfolk van de band. Dat zal overigens ook zo blijven, die productiefaciliteit zou het hoofdkwartier van het merk blijven.

De nieuwe fabriek in Wuhan zou jaarlijks 150.000 auto's kunnen produceren. Volgens Reuters heeft Geely goedkeuring om zowel elektrische auto's als hybriden en auto's met een reguliere verbrandingsmotor in de fabriek te bouwen. Het is niet duidelijk of de gehele productiecapaciteit voor Lotus is bedoeld, of dat Geely er ook eigen modellen wil produceren.

Hoewel Lotus om de haverklap met nieuwe uitvoeringen van bekende auto's komt, is het modellengamma in hoog tempo aan het verouderen. Lotus roept al jaren dat het met een SUV komt, een auto die omstreeks 2021-2022 op de markt moet komen. Die hoogpotige zal de verkoopcijfers, zeker in China, ongetwijfeld behoorlijk aanjagen. Verder maakte Lotus onlangs bekend dat het in 2020 twee nieuwe modellen presenteert. Eén van die nieuwkomers geldt als opvolger van een model dat nu al bestaat, mogelijk de Evora. De tweede nieuweling zou een 'evolutie' zijn van een auto die we nu al kennen, al zal deze wel als nieuw model in de markt worden gezet.