Lotus' elektrische hypercar op 16 juli onthuld

Lotus komt met meer informatie over de auto die vooralsnog als Type 130 door het leven gaat. De elektrische hypercar wordt op 16 juli in Londen onthuld.

Daarmee geeft het merk in ieder geval aan dat z’n elektrische topper niet alleen voor China is bedoeld, nadat de auto eerder dit jaar in Shanghai werd aangekondigd. De auto zal ook gewoon in Lotus’s thuisbasis Hethel worden gebouwd in een oplage van 130 exemplaren. De eerste kopers kunnen in 2020 achter het stuur kruipen, beloven de Engelsen.

Daarmee komt er alweer een einde aan het Type 130-nieuws van vandaag, al is er nog wel een teaserplaat en –video. Laatstgenoemde maakt duidelijk dat we op de foto de laadklep zien, die zich tussen de achterlichten lijkt te bevinden. Boven de laadklep is de merknaam ‘Lotus’ breed uitgesmeerd, de lichten zelf zijn moderne units die uiteraard gebruikmaken van led-techniek. In de komende maanden krijgen we ongetwijfeld steeds meer te zien van Lotus’ topmodel, de eerste volledig nieuwe Lotus sinds 2008.