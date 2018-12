Lincoln hint naar terugkomst 'suicide doors'

Lincoln plaatst een afbeelding op zijn Facebookpagina waarop de bij elkaar geplaatste handgrepen van de bijzondere deuren van de Continental de jaren zestig, generatie vier, te zien zijn. De afbeelding wordt vergezeld door een tekst die doet vermoeden dat Lincoln ook anno 2018/2019 iets met dergelijke bijzonder openslaande deuren van plan is.

"Throwback Thursday... of toch niet?", schrijft Lincoln bij de plaat. Nu is natuurlijk de vraag of Lincoln de deuren beschikbaar stelt op een bestaand model, of dat het een nieuwe auto of een tot op heden onbekende showauto achter de coulissen heeft staan. Momenteel heeft Lincoln ook een Continental in het gamma, maar of het merk die sedan van deze karakteristieke deuren voorziet, lijkt niet geheel logisch. De verkopen van de auto gaan niet bepaald van een leien dakje en moederbedrijf Ford ziet zelf maar weinig heil in sedans. Hoe dan ook, Lincoln zegt later met meer informatie te komen. Nog even afwachten dus.