Lewis Hamilton mist raceweekend wegens corona

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft het coronavirus opgelopen, zo is gebleken tijdens één van de vele verplichte tests binnen de Formule 1. De winnaar van de Grand Prix van afgelopen zondag kan daarom komend weekend niet in actie komen. Het is de eerste keer in zijn F1-carrière dat Hamilton niet aan de start verschijnt van een Grand Prix waaraan hij normaal gesproken gewoon mee zou doen. De 35-jarige heeft volgens het team milde klachten en is waarschijnlijk al voor het afgelopen raceweekend met iemand in contact geweest die besmet was.

Hamilton verzekerde zich in Turkije al van zijn zevende wereldtitel. Het mislopen van de race heeft daarom in die zin geen gevolgen meer. Nu is nog de vraag wie de Brit komend raceweekend zal vervangen. Voormalig F1-coureur Esteban Gutiérrez geldt als reservecoureur voor het team van Mercedes-AMG, maar ook voormalig F1-coureur Stoffel Vandoorne kan daarvoor worden opgeroepen. Voor degene die Hamilton zal vervangen, is het een enorme kans; de Mercedes is ook dit jaar duidelijk de beste auto van het veld. Het is nu echter vooral te hopen voor Hamilton dat hij snel van het virus afkomt en er weinig last van heeft.