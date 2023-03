Lancia toont concept-car onder doek in Metaverse

Lancia doet mee aan de Metaverse Fasion Week 2023. Dat is vast allemaal heel interessant voor wie graag door de virtuele wereld van Decentraland wandelt, maar wij houden het vooralsnog liever bij de echte wereld. Daar wordt op 15 april de eerste concept-car van Lancia in jaren gepresenteerd, een auto die ‘Emozione Pu+Ra’ lijkt te gaan heten.

Dat is de auto die onze interesse in de genoemde Fasion Week toch nog weet te wekken, want Lancia parkeert hem aldaar vast in de showroom. Tot 15 april staat hij er natuurlijk nog onder een doek, maar toch denken we wel iets te kunnen zeggen over de concept-car. Zo heeft de auto een vrij lange neus en een korte, ver naar achteren geplaatste cabine, gevolgd door wat een traditionele, sedan-achtige kont lijkt. Daarmee lijkt de auto eerder op een Fulvia, Flaminia of Gamma coupé dan op de Stratos die het eerder getoonde achterlicht suggereert. Een meer GT-achtige auto dus, en dat past stiekem ook wel bij luxemerk Lancia.

De digitale showroom waarin deze nieuwkomer staat, is zelf trouwens ook interessant. Hij is volgens Lancia geïnspireerd op het fysieke exemplaar in Milaan en dient als blauwdruk voor de showrooms die in 70 verschillende Europese steden moeten verrijzen. Dat moet allemaal in 2024 gebeuren, waarbij de Lancia-verkooppunten zullen worden gecombineerd met die van andere Stellantis-merken. Geen enorme showrooms dus, maar vermoedelijk eerder een premium-hoekje van een bestaande. Maar tenminste wel ‘echt’.