Kia laat nieuwe Sportage zien

Kia bewandelt in mindere mate dan zustermerk Hyundai een uitgesproken designpad, maar dat gaat snel veranderen. De EV6 liet met zijn extravagante uiterlijk het eerste resultaat zien van Kia's nieuwe 'Opposites United'-designtaal en ook de nieuwe Sportage wordt volgens die ontwerpfilosofie vormgegeven. Het model is al meermaals in camouflagetrim gesnapt en nu geven de Koreanen voor de eerste keer zelf beeldmateriaal vrij.

De afbeeldingen zijn erg donker, maar er valt al het een en ander waar te nemen. De Kia krijgt een eigenwijs front, compleet met grote C-vormige led-elementen en mogelijk min of meer in de grille verstopte koplampen. Ook de verlichting aan de achterkant lijkt lekker excentriek te worden, compleet met uitlopers op de hoeken en een ledstrip die de lichtunits met elkaar verbindt. De nieuwe Sportage krijgt ook nog een opvallend designelement in de C-stijl.

Net als technisch broertje Hyundai Tucson krijgt ook de Kia Sportage een modern ogend binnenste waarbij displays de hoofdmoot van het design bepalen. Wel is de vormgeving van het dashboard in de Sportage volledig eigen. Achter het stuur zit ogenschijnlijk een groot gebogen paneel waarin zowel het scherm van het infotainmentsysteem als het instrumentarium onder zijn gebracht. De verticaal georiënteerde ventilatieroosters maken de overstap naar de Sportage, al zijn ze wel in een nieuwe vorm gegoten en bij het deel voor de bijrijder verwerkt in een horizontale chroomstrip.

Wat techniek betreft vertoont de nieuwe Kia Sportage veel overeenkomsten vertonen met de Tucson van Hyundai. Reken op een hybride aandrijflijn, maar ook op een plug-in hybride en mild-hybride variant. Volgens Kia is de jongste Sportage speciaal voor Europa ontwikkeld. Dat is voor het eerst, daar eerdere generaties ook ver buiten de Europese grenzen werden verkocht. Overigens verkoopt Kia de Sportage zoals wij die kennen met een ander front als KX5. Daarnaast hebben de Koreanen in het thuisland een SUV op de menukaart staan die wel luistert naar de naam Sportage, maar dat is feitelijk een Hyundai ix35 die óók niet is wat je denkt.

Kia introduceert de nieuwe Sportage in september, mogelijk tijdens de IAA van München. De Sportage scoort onder andere in Nederland erg goed. Met 41.825 sinds 2005 verkochte exemplaren is het na de Picanto en Rio de best verkochte Kia in ons land. Vorig jaar reden er 449 exemplaren de showroom uit, een fractie van de 3.000 exemplaren die Kia in 2016 verkocht. Het beste verkoopjaar beleefde de Sportage in 2011, toen vonden 5.513 stuks van de derde generatie een Nederlandse eigenaar.