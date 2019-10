Jeep uit iOS verwijderd door Apple

Met de hashtag #ThisIsNotJeep viert Jeep een klein feestje. Na de laatste update van Apple’s iOS-besturingssysteem komt er geen blauw autootje meer in je tekstbalk te staan als je ‘Jeep’ typt en daar is het merk, trots op zijn eigen naam, blij mee.

#ThisIsNotJeep, vindt Jeep dus. In het spotje waarmee de Amerikaanse terreinautobouwer de hashtag introduceert, recreëert het merk de frustratie van de Jeep-rijder wanneer hij of zij over zijn trots wil typen. Tot voor kort verving Apple, indien ingesteld, automatisch de merknaam door een plaatje of emoji van een blauwe auto. Volgens de Amerikanen is die auto de Jeep-naam niet waard en is de auto niet ‘Trail Rated’. Oftewel, de emoji is nooit voor de offroadtesten van Jeep geslaagd.

Het merk heeft bij Apple aangegeven dat het de koppeling tussen zijn merknaam en de emoji ongerechtvaardigd vindt en omdat Jeep in zijn merkrecht staat, hebben de techneuten uit Silicon Valley daar gehoor aan gegeven. Het plaatje van de blauwe auto is nog wel beschikbaar sinds de laatste iOS-update, maar is niet meer gelinkt aan Jeep. Typ je nu ‘Jeep’, dan staat er Jeep, ongeacht de instellingen van je Apple-product.