Jeep teast Easter Safari-speeltjes

Het is weer voorjaar en we weten allemaal wat dat betekent: de Easter Jeep Safari komt er weer aan! Jeep laat alvast wat plaatjes zien van de ruige concept-cars die later deze maand hun opwachting maken.

Van 13 tot 21 april is het weer feest in Moab, Utah. Jeep-liefhebbers uit alle windstreken komen dan naar deze plaats toe om elkaars terreinspeeltjes te bewonderen, maar ook om te kijken naar wat Jeep zélf voor ze in petto heeft. Het Amerikaanse merk is traditiegetrouw aanwezig op dit feestje, dat wordt georganiseerd door off-road club Red Rock 4-Wheelers.

Jeep brengt, net als ieder jaar, een reeks extra ruige concept-cars mee naar het evenement. Twee daarvan komen nu alvast in beeld. Het gele exemplaar is zonder twijfel een Gladiator, de in november gepresenteerde pick-up op Wrangler-basis. De blauwe kan in theorie zowel die pick-up als een Wrangler zijn, want we zien vooralsnog alleen een voorscherm.

Het blijft niet bij deze twee Jeeps. Wie niet kan wachten, kan zich hier nog even vergapen aan de zeven bijzondere auto’s die vorig jaar werden gepresenteerd in Moab. Ook het jaar daarvoor, in 2017 dus, was er genoeg te zien.