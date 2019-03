Jeep introduceert nieuwe uitvoeringen in Genève

De Renegade S is altijd Alpine White gespoten en is gebaseerd op de Renegade Limited, het hoogste uitvoeringsniveau waarin de kleine Jeep leverbaar is. Jeep geeft de auto een zwart dak, donkere accenten en speciaal 19-inch lichtmetaal. Vanbinnen monteert Jeep 'premium stoelen' met speciale stiksels en onder andere een met leer bekleed stuurwiel. De Renegade S komt beschikbaar met de nieuwe geblazen 1,3-liter viercilinder benzinemotor (180 pk) die is gekoppeld aan een negentraps automaat. Ook is de 150 pk sterke versie van die 1.3 beschikbaar voor de S-versie. Dieselen kan ook en wel met de 120 pk sterke 1.6 MultiJet II-dieselmotor. Meer dieselpit? Opteer dan voor de 2.0 MultiJet.

Ook de Compass S wordt Pearl White gespoten en krijgt net als de Renegade S een zwart dak. Ook deze versie staat op 19-inch lichtmetaal en krijgt een reeks donkere details over zijn koets gesprenkeld. De Compass S komt beschikbaar met de 170 pk sterke 2.0 MultiJet II-dieselmotor en met de geblazen 1.4 die 140 of 170 pk levert. In het tweede kwartaal van dit jaar staat-ie in de showrooms. In het tweede kwartaal van dit jaar is de Renegade S bij de dealers te vinden.

Het nieuwe S-model is daarnaast verkrijgbaar met een 1,4-liter benzinemotor van 140 of 170 pk (gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of een negentraps automaat en vierwielaandrijving), een 1,6-liter MultiJet II-dieselmotor van 120 pk met handgeschakelde versnellingsbak en een 2,0-liter MultiJet II-diesel met 140 of 170 pk en een automatische transmissie. In markten buiten Europa wordt het model ook aangeboden met een 2,4-liter benzinemotor van 150 of 175 pk, in combinatie met een negentraps automaat en vierwielaandrijving. De nieuwe Jeep Compass S wordt in het tweede kwartaal van dit jaar in de showrooms van een aantal Europese Jeep-dealers verwacht. Ook de Cherokee ondergaat de S-behandeling, waarbij zowel de koets als het binnenste met een wit-zwarte saus wordt overgoten. De Cherokee S krijgt de 270 pk sterke geblazen 2.0 benzinemotor onder de kap. Jeep Nederland zegt nog niet zeker te weten of deze versie naar Nederland komt.

Grand Cherokee S

Jeep lanceert het nieuwe modeljaar van de Grand Cherokee gelijktijdig met de nieuwe S-editie. Jawel, ook Jeeps grootste ondergaat de wit-zwarte S-behandeling, maar gaat S Limited heten. Op de motorenlijst een 250 pk sterke 3.0 V6-dieselmotor, een aan een achttraps automaat gekoppelde machine. In maart staat-ie bij de dealers. De Grand Cherokee van het nieuwe modeljaar krijgt een herziene middenconsole en Jeep spreekt van de komst van nieuwe afwerkingsmogelijkheden voor het binnenste.

Cherokee Trailhawk

De Cherokee was er voor de facelift als 'ruige' Trailhawk en in Genève presenteert Jeep de gefacelifte versie van die uitvoering. De Trailhawk-uitvoering staat op terreinbanden en wordt aangekleed met speciale bumperpanelen en bodembeschermplaten. Jeep Active Drive Lock-vierwielaandrijving met een blokkeerbaar differentieel op de achteras is ook van de partij. De Trailhawk krijgt een nieuwe rijmodus, Rock, geheten. Daarmee moet de auto buiten de gebaande paden beter uit de voeten kunnen. Op de motorenlijst van de Trailhawk een 270 pk en 400 Nm geblazen 2.0 benzinemotor die is gekoppeld aan een negentraps automaat. Die benzinemotor beleeft in Nederland zijn publieksdebuut in de Cherokee. Net als voor de Cherokee S geldt voor deze Trailhawk dat Jeep nog niet met zekerheid durft te zeggen of de auto ook naar Nederland komt.

Jeep belooft groter nieuws voor Genève. Dat volgt zeer waarschijnlijk morgen.