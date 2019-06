Jaguars designbaas Ian Callum stopt ermee

Callum was sinds 1999 in dienst bij Jaguar, nadat hij eerder voor Ford, Lotus en Volkswagen met potloden en papier in de weer was geweest. In de afgelopen twintig jaar stond de nu 64-jarige Brit aan de wieg van tientallen auto’s. We noemen de F-type, E-type, XE, XF, XJ, F-Pace, E-Pace en I-Pace: stuk voor stuk ontwerpen van Callums hand. Ian zelf noemt de XF als verrassend hoogtepunt. “Daarmee begonnen we een nieuwe ontwerphoofdstuk voor Jaguar.” Verder waren de F-type en I-Pace noemenswaardige hoogtepunten volgens de icoon.

In zijn beginjaren als ontwerper bij Ford Design Studios was Callum verantwoordelijk voor het ontwerp van de Aston Martins DB7, Vanquish en DB9. De Brit zegt het nu wat kalmer aan te doen, zonder verder specifieke voorbeelden te geven. Julian Thomson, op dit moment bij Jaguar werkzaam als Creative Design Director, neemt het stokje van Callum over. De wisseling van de wacht vindt op 1 juli aanstaande plaats.