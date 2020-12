Jaguar viert 60 jaar E-type met speciale F-type

Misschien kun je het haast niet voorstellen, maar de Jaguar E-type wordt in 2021 alweer 60. De prachtig gelijnde Jaguar groeide uit tot een waar icoon en daarom moet er natuurlijk even stilgestaan worden bij dit heugelijke feit. Jaguar grijpt daarvoor naar de F-type, in zekere zin toch een beetje de achterkleinzoon van de E-type. De F-type wordt uitgedost als 'Heritage 60 Edition', waar er uiteraard ook precies 60 van gebouwd worden.

De feestneus is gespoten in de kleur 'Sherwood Green', een kleur die beschikbaar was voor de E-type en daarna in de kasten van Jaguar is verdwenen. Nu prijkt de kleur dus voor het eerst in decennia weer op een nieuwe Jaguar en het staat de F-type niet verkeerd. De 20-inch wielen moeten dankzij hun kleur en ontwerp ook enigszins doen denken aan de spaakwielen van de E-type. In het interieur oogt het ook vrij klassiek, met de beigekleurige lederen bekleding. Uiteraard zijn er zowel aan de buitenkant als binnenkant diverse speciale emblemen om je eraan te herinneren dat het om de Heritage 60 Edition gaat.

De SV Bespoke-afdeling van Jaguar is verantwoordelijk voor het klaarmaken van de speciale editie. Daarvoor neemt het zowel de gesloten als de open versie van de F-type R als basis. Dat het de R is, betekent dat er een 575 pk sterke V8 in de neus ligt die het vermogen naar alle vier de wielen stuurt. Net even wat sterker dan de E-type, maar goed, vooruitgang mag ook gevierd worden! Dat komt allemaal natuurlijk wel met een stevig prijskaartje. Omgerekend vraagt Jaguar (in het VK) €135.000 voor de Heritage 60 Edition.