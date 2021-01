Jaguar gaat C-type opnieuw bouwen

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Jaguar begon met de productie van de C-type en dat is volgens het Britse merk een perfect moment om de bouwtekeningen af te stoffen. Op basis van de originele blauwdrukken gaat het weer een aantal nieuwe C-types bouwen. Inmiddels zijn ze er bij Jaguar immers aardig bedreven in geraakt om klassiekers nieuw leven in te blazen. Zo bracht het de XKSS en de D-type weer terug, maar ook de legendarische E-type krijgt een vervolg.

Nu is het dus de beurt aan de C-type, de oudste van het stel. Jaguar richt zich daarbij op de C-type die in 1953 de 24 uur van Le Mans won. Eén van de belangrijkste bijdragen aan het racesucces van de C-type was het feit dat die auto destijds hypermoderne schijfremmen had. Daarbij had die C-type ook wat meer vermogen tot z'n beschikking dan de reguliere C-type. Geen 202 pk maar 223 pk, dankzij drie Weber-carburateurs op de 3.4 zes-in-lijn. Het keert allemaal terug in de acht nieuw te bouwen exemplaren die hierop worden geïnspireerd.

Voordat de auto's allemaal in het echt te bewonderen zijn, biedt Jaguar al de kans om zelf een nieuwe C-type samen te stellen in een configurator, we kunnen ons zo voorstellen dat dat de oudste auto is de virtueel samen te stellen is bij een merk zelf. Helaas wordt er niet uit duidelijk wat het onderaan de streep kost, maar reken maar dat het zomaar enkele honderdduizenden euro's kost.