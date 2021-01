Italië overweegt staatsbelang in Stellantis

Italië sluit een staatsbelang in Stellantis, het fusiebedrijf van FCA en PSA, niet uit. Hiermee zou Italië ervoor willen zorgen dat Stellantis zijn bedrijfsactiviteiten in het land niet staakt. Onderminister van Economische Zaken Antonio Misiani maakte daarbij wel de kanttekening dat zo'n staatsbelang voorlopig niet aan de orde is.

In een interview met de Italiaanse krant La Repubblica verklaarde de bewindspersoon dat de Italiaanse staat speelt met het idee om een aandelenbelang in Stellantis te nemen. Volgens Misiani zijn hier nog geen voorwaarden over kortgesloten en daarom zou een eventueel staatsbelang nog wel even op zich laten wachten. FCA heeft inclusief toeleveranciers 14 fabrieken in Italië. Misiani vindt het dan ook van groot belang voor de werkgelegenheid en industrie in zijn land dat Stellantis in Italië aanwezig blijft. "De Italiaanse overheid moet de aanwezigheid van Stellantis in Italië bewaken, verdedigen en op waarde schatten", zo lichtte hij toe tegenover nieuwszender Sky.

Een Italiaans belang in Stellantis zou vergelijkbaar zijn met de Franse staatsdeelneming van ruim 12 procent in PSA. Misiani geeft wel aan dat hij open kaart wil spelen en niet stiekem een belang in het autoconcern wil opbouwen. Dat kan namelijk een negatief effect hebben op de banden met het Stellantis-bestuur en de Fransen. De Nederlandse staat zette in 2019 bijvoorbeeld nog kwaad bloed in Parijs door in alle stilte een belang op te bouwen in luchtvaartcombinatie Air France-KLM.