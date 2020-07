In het Wild: Pontiac Solstice

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Af en toe kom je een auto tegen waar je direct van vermoedt dat hij van ver komt. Als er dan ook nog eens Amerikaanse kentekenplaten op zitten, weet je het zeker. Dat is het geval bij deze Pontiac Solstice, die hier in Nederland ver van huis is.

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat hier iets bijzonders geparkeerd staat. De Solstice is al niet te missen dankzij zijn bijzondere koets en de vooral erg karakteristieke neus, maar daarbij is het ook nog eens een auto die nooit officieel is geleverd in Nederland. En nee, het betreft hier ook geen auto die door een liefhebber is geïmporteerd omdat hij er zo graag één wilde. Deze is met zijn eigenaar meegekomen uit New York. De Empire State-platen zitten er nog gewoon op. Gelukkig was Nu.nl-collega Nick Augusteijn er als de kippen bij om er twee foto's van te schieten.

Omdat het een in de VS geregistreerde auto betreft, zijn details zoals het bouwjaar en eigenarenhistorie lastig te achterhalen. Het is in elk geval een Solstice GXP en die werd van 2006 tot 2009 geleverd. Onder de kap ligt een 2,0-liter turbomotor die goed is voor 264 pk. Een flinke klap vermogen voor de grootte van het blok. Hij is goed voor een 0-100 km/h-acceleratie die net iets meer dan 5,5 seconden in beslag neemt. Wie het allemaal bekend voorkomt, ondanks de exotische koets, heeft ongetwijfeld de Opel GT door zijn hoofd spoken. Dat was namelijk de Europese broer van deze Solstice en dat was hier uiteraard geen onbekende. Die had dezelfde motor in de neus liggen.

Aan de Solstice, die overigens ook richting het einde nog kortstondig als coupé op de markt kwam, kleeft een tragischer verhaal dan de GT. Het was namelijk de zwanenzang voor het merk Pontiac. Terwijl de Solstice van de band liep, brak de economische crisis uit en mede daardoor trok moederbedrijf General Motors vlak na de bouw van de laatste Solstice de stekker uit Pontiac.