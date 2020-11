In het Wild: Ford Granada (1980)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Sinds 2014 geldt de motorrijtuigenbelastingvrijstelling voor oldtimers voor auto’s met een leeftijd vanaf 40 in plaats 25 jaar. Wat je daar ook van vindt, het zorgt er wel voor dat de klassieker weer meer de gekoesterde liefhebbersauto is die het moet zijn. Er zijn echter altijd uitzonderingen.

Voor het oprekken van de leeftijdsgrens vond je op iedere hoek van de straat belastingvrije auto’s, vaak op diesel of lpg, die niets met klassiekerliefde van doen hadden. De Mercedessen 200d en oude Golfjes waren puur een middel zo min mogelijk belasting te betalen. Het goed recht van de eigenaren, natuurlijk, maar het opschuiven van de leeftijdsgrens is in dat licht goed te verdedigen.

Nu de grens op 40 jaar ligt, is de belastingvrije auto veel meer een ding van echte liefhebbers geworden. Om een auto vier decennia lang op de weg te houden is nu eenmaal een boel liefde en aandacht nodig.

Tenminste, dat dachten we. Deze Ford Granada bewijst dat het ook kan lukken als je je auto compleet verwaarloost. De auto stamt uit 1980 en bereikte in maart de magische 40-jaar-grens. Toch staat hij erbij alsof hij zojuist uit het nabijgelegen IJ is gevist. Het mos groeit letterlijk uit de bumpers en de lak lijkt in erbarmelijke staat. Dat zegt natuurlijk niet per sé iets over de technische staat. De apk is in ieder geval net ververst, dus qua veiligheid lijkt het allemaal redelijk aanvaardbaar te zijn.

De blauwe Granada kreeg pas in 2005 z’n Nederlandse kenteken en zag sindsdien niet minder dan negen particuliere eigenaren. De laatste heeft ‘m al wel zeven jaar in bezit, al ziet het ernaar uit dat de spons in al die tijd nooit ter hand is genomen. Het betreft een vrij luxe exemplaar. De GL was niet de top – die heette uiteraard Ghia – maar beschikte al wel over veel chroom, een vinyl-dak, een schuifdak (met spoiler!) en het kenmerkende lichtmetaal. Onder de kap zoemt een 2,3-liter V6 die met 114 pk ook in 2020 nog krachtig genoeg zou moeten zijn.

De Granada is wel typisch zo’n auto die veel mensen nog kennen uit hun jeugd. De grote, comfortabele Ford-sedan is er een van een soort die tegenwoordig niet meer bestaat, zeker niet in Europa. Deze tweede generatie verscheen in 1977 en hield het uit tot 1985, waarna de Scorpio het stokje overnam.