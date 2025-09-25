Stéphan vervangt Marco en vertelt over zijn rit in de McLaren 750S Spider, waarmee hij al zijn haren verloor. Daarna stapte hij over in een Mazda 6e waarover hij ook wat kwijt wil. Roy moet nog zijn mond houden over een nieuwe Audi, maar verwonderde zich wel over bepaalde Prinsjesdagplannen. En we zien een ontwikkeling in autoland die wel erg snel gaat: zelfs nieuwe auto's zijn soms al binnen een jaar na de marktlancering achterhaald. Neem de Volvo EX90 waarvan nu een vernieuwde versie is aangekondigd met 800 volt-technologie. Wat betekent dat voor de eigenaren van een nu net nieuwe Volvo EX90, wat betekent het voor de merken zelf en natuurlijk gaan we ook in welke veranderingen die snelle updates voor ons werk met zich meebrengen.

In deze aflevering aandacht voor de McLaren 750S, de Mazda 6e, de nieuwe pseudo-eindheffing en een kleine zescilinder van Mazda.

