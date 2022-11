IAA Mobility in München keert terug in 2023

De autobeurs IAA onderging voor 2021 een ware metamorfose. De locatie én de focus van de beurs veranderde. Kennelijk beviel het de organisatie, want in 2023 is de IAA terug in vergelijkbare vorm.

Van oudsher kon je eens in de twee jaar afreizen naar Frankfurt voor de IAA (Internationale Automobilausstellung), dé Duitse autobeurs waar het nieuwste van het nieuwste van de grote autofabrikanten te bewonderen was. In 2021 ging het allemaal even wat anders, niet alleen vanwege corona. De IAA verhuisde naar München en werd omgedoopt tot IAA Mobility. AutoWeek was er aanwezig vorig jaar en zag met eigen ogen hoe de IAA meer dan ooit een verzameling van mobiliteitsoplossingen was in plaats van een traditionele autobeurs. Dat is volgend jaar niet anders.

Van 5 tot en met 10 september 2023 vormt München opnieuw het decor voor IAA Mobility en staat van alles rond het thema mobiliteit er in de spotlights. Van elektrische stepjes tot zelfrijdende busjes, van elektrische auto's tot deelfietsen, het is er weer te bewonderen. Een beurs waarop autofabrikanten de vloer vrijwel geheel voor zichzelf hebben is het dus ook in 2023 niet meer. Toch zijn er wel grote namen bij: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Porsche en Volkswagen hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd, zo meldt de organisatie. Net als vorig jaar is er in het stadscentrum van München veel te zien, verspreid over verschillende pleinen. Ook zijn de grote hallen van Messe München weer het hart van IAA Mobility.