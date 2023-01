Hyundai Ioniq 6 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hyundai Ioniq 6 53 kWh Style - € 45.895

De Ioniq 6 kost minder dan de Ioniq 5, maar de hier naar voren geschoven basisversie is niet de beste auto om dat punt te maken. De instapversie van de Ioniq 6 heeft namelijk een accupakket van 53 kWh, terwijl de Ioniq 5 minimaal 58 kWh meekrijgt. De Ioniq 6 is echter ook bij een wél vergelijkbare versie, namelijk die met 77,4 kWh, iets voordeliger dan zijn vierkante broer.

De simpelste Ioniq 6 mag dan een relatief bescheiden accupakket meekrijgen, een groot probleem is dat niet. Door zijn goede stroomlijn en relatief lage koets komt hij op die beperkte hoeveelheid stroom namelijk toch nog een heel bruikbare 429 kilometer ver. Met 151 tegen minimaal 229 pk is deze versie ook flink minder krachtig dan de variant met een grote accu, maar ook hier geldt dat er vermoedelijk heel goed mee te leven is.

Op het gebied van uitrusting zijn er drie niveaus: Style, Connect en Lounge. De stap naar de Connect is met €4.500 best groot, maar daar schuilt wel een addertje onder het gras. De Connect heeft namelijk standaard een warmtepomp, Vehicle-to-Load-functionaliteiten én batterij-preconditionering voor snelladen. Bij de Style zit dat in een optiepakket van €1.495, wat het verschil tussen de twee zou terugbrengen tot €3.005. Dat optiepakket zouden wij zeker nemen, maar 3 mille is natuurlijk nog steeds een aardig bedrag.

Bij het thema ‘exterieur’ wacht ons een verrassing, want het bijzonder sprankelende ‘Byte Blue’ is de enige kleur waarvoor Hyundai geen cent extra vraagt. Opmerkelijk dat juist deze kleur ‘gratis’ is, want officiële persfoto’s hebben we er nog niet van gezien. Hoe dan ook: de zuinige Ioniq 6-koper mag zo zeker gezien worden. De uit de configurator getrokken plaatjes zijn in één opzicht niet accuraat, want de Style heeft als enige van de drie versies géén privacy glass. Wat ons betreft is dat juist een aankoop-argument, dus we zijn nog steeds blij. Meer goed nieuws is er als we naar de verlichting kijken, want die is ongeacht de uitvoering geheel opgebouwd uit ledlampen. Dat is een groot verschil met de Ioniq 5, die er juist door zijn gloeilamp-richtingaanwijzers toch wat armoedig uitziet in basisvorm.

Op wielen-gebied valt er bar weinig te kiezen voor Ioniq 6-kopers. De Style en de Connect staan standaard op de getoonde en gestroomlijnde 18-inch-wielen, en daar is niets aan te veranderen. Is er dan helemaal geen uiterlijk verschil tussen die twee? Toch wel. We noemden al de zwarte ramen, maar ook de raamomlijsting en – jawel- de voet van de buitenspiegel zijn bij de duurdere Connect uitgevoerd in hoogglans zwart. Je moet het maar weten.

Ook in het interieur zijn we heel snel klaar. Zwarte, stoffen bekleding is hier de enige optie, zoals zo vaak bij basisversies. Toegegeven: erg basic ziet het er hier alsnog niet uit. Het dashboard oogt mooi ‘af’, mede door de standaard aanwezige schermcombinatie van tweemaal 12,3 inch. Climate control met twee zones, adaptieve cruise control, ‘keyless entry’ en een startknop, schakelflippers voor regeneratief remmen en een automatisch dimmende binnenspiegel, het is allemaal present.

Het enige dat hier wellicht echt gemist zal worden, is stoelverwarming. Dat is er niet en kan ook niet optioneel gekozen worden, want buiten het genoemde warmtepomp-pakket en een kleur zijn er simpelweg geen opties. Ook zullen Style-kopers het zonder elektrische stoelverstelling moeten doen. In de categorie ‘zinloze geintjes’ missen we dan weer de vier indicatie-ledjes op het stuur. Die typische Ioniq 6-gimmick zit alleen op de Lounge, dus ook Connect-kopers doen het zonder. Wat die duurdere versie dan wel biedt? Privacy glass, maar ook nuttige zaken als stoel- en stuurverwarming, die warmtepomp, een geavanceerdere rijhulp en zelfs een head-updisplay. Die meerprijs is hij daarmee heus wel waard, maar voor een Style zouden wij ons bepaald niet schamen.