Honderden rijscholen gestopt in afgelopen jaar

Het aantal rijscholen in Nederland is in een jaar tijd flink teruggelopen. Het gaat om een afname van ruim vijf procent. De coronacrisis speelt hier ongetwijfeld een grote rol in.

Het was een zwaar jaar voor rijscholen in 2020 en ook 2021 begon beroerd vanwege de lockdown. Dat zien we terug in het aantal rijscholen in Nederland, want Rijschoolpro meldt dat er in 2020 430 rijscholen zijn gestopt, gevolgd door nog eens bijna 70 dit jaar. Dat komt neer op ruim vijf procent van het totaal, dat voorheen op een krappe 9.000 lag.

Men meldt op basis van cijfers van de KvK dat in de eerste lockdown al direct veel rijscholen stopten en dat die trend in de huidige voortdurende lockdown doorzet. Dit jaar zou het al gaan om 68 rijscholen. Vijf rijscholen zijn in het voorbije jaar failliet gegaan, de rest heeft er simpelweg zelf de stekker uit getrokken. In Zuid-Holland ging het in absolute aantallen het hardst; daar stopten 121 rijscholen. In Zeeland lag het percentage gestopte rijscholen het hoogst, want daar stopten acht van de slechts 130 rijscholen, 16 procent dus. Daar kwamen er echter ook weer 6 bij. Inmiddels mogen er wel weer rijlessen plaatsvinden en zijn er ook weer examens mogelijk bij het CBR.

De Federatie Autorijschool Management waarschuwde eind 2020 bij monde van Ruud Rutten overigens al dat er op een enorme schadepost gerekend werd voor rijscholen. Rutten, zelf rijschoolhouder in Venlo, had op dat moment naar eigen zeggen al € 150.000 schade geleden.