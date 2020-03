Honda WR-V onder het mes

De nieuwsstroom die uit Genève afkomstig had moeten zijn, is tot bedaren gekomen en dat biedt de mogelijk om over de grens te gluren naar wat zich daar allemaal afspeelt. Vandaag eindigt de zoektocht in India, het land waar Honda de gefacelifte WR-V heeft gepresenteerd.

'De WR-V, waar moet ik die van kennen?'. Niet van het Nederlandse of Europese Honda-gamma in ieder geval. Honda verkoopt de eind 2016 gepresenteerde compacte cross-over namelijk alleen in een select aantal Zuid-Amerikaanse en Aziatische markten, waaronder de Indiase (foto 3, 4 en 5). De WR-V is in India nu in gefacelifte vorm gepresenteerd en dus verdient ook de WR-V een aandachtsmoment.

De WR-V is een van de vele modellen van Honda die gebruikmaken van het platform van de Honda Jazz. De HR-V die Honda in Nederland aanbiedt is net als de City een ander voorbeeld van een auto op Jazz-basis. De Jazz is aan een volledig nieuwe generatie geholpen en ook de City werd derhalve onlangs vernieuwd. De HR-V en deze WR-V moeten nog even door in hun huidige vorm, al wordt de WR-V nu dus iets opgefrist. De exact vier meter lange WR-V krijgt een nieuwe voorbumper waarin net als voorheen weer een zilverkleurige skidplate is aangebracht om de cross-uitstraling aan te zette. Honda geeft WR-V een nieuwe grille met horizontale lamellen die het huidige exemplaar vervangt. De WR-V krijgt voortaan led-kijkers, al verandert er aan de vorm van de units verder niets. Ook aan de achterzijde past Honda de verlichting aan, de achterlichtunits zijn nu ook van led-techniek voorzien en hebben een C-vormige signatuur.

De motorenlijst blijft ongewijzigd en dat betekent dat er opnieuw een 90 pk en 110 Nm sterke 1.2 en een 100 pk en 200 Nm sterke 1.5 diesel op de bestellijst staan. De dieselmotor is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, de benzineversie heeft een versnelling minder. De WR-V neemt het in India op tegen auto's als de Maruti Suzuki Vitara Brezza, de Tata Nexon en de Ford Ecosport. De vanafprijs van de WR-V, waarvan Honda vorig jaar in India zo'n 20.000 exemplaren zijn verkocht, ligt omgerekend op zo'n € 9.800.