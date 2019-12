Honda met autonome concept-car naar CES

In januari opent technologiebeurs CES (Consumer Electronics Show) zijn poorten in Las Vegas, hét podium om als autofabrikant je technische kunnen tentoon te spreiden. Honda neemt een autonome concept-car mee waarvan wij de eerste beelden laten zien.

Honda toont in een video een autonoom studiemodel, een compacte vierzits cabriolet met een bijzondere vormgeving. Het naamloze prototype is overgoten met de hevig op het verleden leunende designtaal die we kennen van de E, de Tomo Concept en de Sports EV Concept. Het op opvallend grote wielen geplaatste studiemodel heeft semi-transparante flanken en een zeer minimale voorruit. Reken er niet op dat de auto in productie gaat, Honda gebruikt 'm om zijn autonome techniek te etaleren.

Hoewel de concept-car voorzien is van een stuur, is hij in staat zelf zijn weg te vinden. Met een 'swipe' op de linker- of rechterkant van het stuurwiel kan de auto worden verteld dat er ergens moet worden afgeslagen. Het ogenschijnlijk uit hout vervaardigde stuurwiel kan tot op zekere hoogte in het dashboard verdwijnen. Meer informatie volgt - samen met fatsoenlijk beeldmateriaal - tijdens de CES in Las Vegas.