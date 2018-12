Honda Acces gaat los in Tokio

Eerder schreven we al over de door Mugen aangepakte N-Van en Insight die op de Honda-stand te zien zullen zijn tijdens de Tokyo Auto Salon. Vandaag stalt Honda Acces zijn waren digitaal uit.

De meest opvallende inzending van Honda Acces is misschien wel de Modulo Classic Racer. In september liet Honda de Neo Classic-kit zien voor de S660, een wisselkoets waarmee de roadster omgebouwd kon worden tot een retro-aandoend coupeetje. De Modulo Classic Racer is een heftig ogende raceversie van die toevoeging aan het S660-gamma. Over productieplannen wordt niet gesproken, maar reken maar dat in ieder geval een aantal van deze concept-car afkomstige onderdelen in Japan in de verkoop gaan.

Dan is er de Civic Versatiler, een auto waar we vooralsnog alleen een schets van te zien krijgen. Het gaat om een Civic die hoger op zijn poten is gezet en rondom is voorzien van SUV-achtige aankleding. Ook hier wordt met geen woord over productieplannen gerept.

Meer fraais komt in de vorm van de Well Concept, volgens Honda Acces een vooruitblik op een toekomstige MPV. De Japanners omschrijven de concept-car als een MPV die bewust geen "[...] sterk of cool" exterieur heeft, maar die juist "[...] zachtaardig en leuk" moet overkomen.

Dan zijn er nog de Trip Van en de Elegant Colour Collection Fit. Die eerste is een op de N-Van gebaseerde stoer aangeklede versie van de N-Van, een auto die volgens Honda bedoeld is voor de surfers onder het Japanse publiek. De Elegant Colour Collection is een volgens Honda Acces stijlvol aangeklede versie van de Fit, een auto die wij beter kennen als de Jazz. Opvallend hierbij: Honda omschrijft de showauto als een schattig model dat speciaal bedoeld is voor vouwen.