Hoe 'heritage' een rol speelt bij Opel-design

In een nieuwe serie vragen we autodesigners van nu hoe ze hun inspiratie halen uit de erfenis van hun merk. Dat doen we door ze te ontmoeten in het museum of in de opslaghallen van hun merk, tussen de klassiekers en prototypen uit vervlogen tijden. We beginnen met Opel.

Bij Opel Classic in het Duitse Rüsselsheim spreken we met Pierre-Olivier Garcia, Global Brand Design Manager bij Opel.

Wat is de belangrijkste rode draad in het design van Opel door de jaren heen?

“Opels design is altijd stoer, maar niet agressief geweest. Vooral puristisch; alle vormen zijn teruggebracht naar de essentie. Dat is toch wel de belangrijkste eigenschap van Opel. Natuurlijk zijn we wel eens afgeweken van die lijn, maar we komen er steeds op terug, met de huidige design­filosofie misschien wel meer dan ooit tevoren. Het Opel Vizor-front, dat we voor het eerst zagen op de nieuwe Mokka, is het perfecte voorbeeld. Stoer, maar simpel. Makkelijk te begrijpen en zeer herkenbaar. Niet agressief, maar wel heel zelfverzekerd. Een ander typisch kenmerk van Opel is het gebruik van graphics: strepen, zwarte vlakken, tweedimensionale vormen. Een prachtig voorbeeld daarvan is de Opel GT Diesel-concept-car uit 1972. Opel is altijd een voorloper geweest op dat gebied. Dat zie je ook in de vormgeving van sportieve Opels en historische rallyauto’s terug. De zwarte motorkap is een mooi voorbeeld. We spelen daar in ons hedendaagse design ook mee, zoals bij de Mokka. De typerende combinatie van geel met zwart, die al werd gebruikt bij de Opel-fietsen, is iconisch.”

Wat is de meest iconische Opel op dat gebied?

“Voor mij is dat toch wel de Manta A. Persoonlijk haal ik sowieso veel van mijn inspiratie uit het design in de jaren 70. Het is geen toeval dat het nieuwe Opel Vizor-gezicht mede is geïnspireerd op de neus van de eerste Manta. Opel staat voor heel simpele ‘graphics’ in de vormgeving. Toen we de nieuwste designtaal ontwikkelden, vroegen we onszelf af hoe we de typisch Duitse ontwerptraditie zoals Bauhaus konden vertalen in het gezicht van Opel. We wilden niet afwijken van het Duitse principe ‘vorm volgt functie’. De typische heldere lijnen en het gebruik van strak afgebakende vlakken past perfect in Opels ontwerptraditie. Het is niet voor niets dat we de Manta GSe Elektromod hebben gemaakt. Die auto laat goed zien hoe je succesvol oud en nieuw kunt combineren.”

Wat is uw grootste uitdaging bij het vertalen van de merktraditie in nieuw design?

“De grootste valkuil is dat je iets maakt dat louter een moderne vertaling van iets klassieks is. Daar gaat het namelijk niet om. Het gaat erom dat je teruggaat naar de kernwaarden van het merk en die essentie vertaalt in iets nieuws, iets hedendaags. In de dagelijkse praktijk is het soms lastig om de eisen van een platform te vertalen in iets wat je voor ogen hebt. Gelukkig hebben we nu bij Stellantis een zeer flexibele structuur van bouwstenen waarmee we kunnen werken. We hebben enorm veel vrijheid om met de technologie van het concern échte Opels te ontwerpen. De laatste voorbeelden laten dat ook duidelijk zien, nietwaar?”

Welke Opel is uw grootste inspiratiebron?

“Dat is zonder twijfel de Opel GT. Ondanks zijn flamboyante verschijning was die auto zeer kenmerkend voor het merk Opel. Het wilde een sportcoupé maken die voor iedereen bereikbaar was: typisch Opel. In eerste instantie was hij zelfs bedoeld als een ‘Kadett Coupé’. Een ander model dat voor mij hoog scoort, is de CD Concept, die helaas nooit in productie is gegaan. Die auto is zo puur van vorm. Dat interieur, waarin niets de bestuurder afleidt van wat belangrijk is. We hebben daaruit veel inspiratie gehaald bij het bedenken van het nieuwe Opel Pure Panel.

Als ontwerpers zijn we regelmatig te vinden tussen de auto’s bij Opel Classic. In de klassieke Opels zie je telkens een detail waarop je verder kunt bouwen, ontdek je waar de essentie van het merk zit. Geweldig! Je ontdekt trouwens ook auto’s die juist géén goede voorbeelden zijn, zoals de Insignia Concept die hier staat. Die was niet puur, niet simpel. Wat dan direct opvalt: hij is ook totaal niet tijdloos. Ik wil benadrukken dat niet alleen auto’s ons inspireren. Opel is een Duits merk, dus we gaan ook terug naar de vraag: wat is nu typisch Duits? Binnen dat kader moeten we ons goed realiseren dat we een mainstream-merk zijn. Dat moet je terugzien in ons design. Tegelijkertijd is Opel altijd een ‘jong’ merk geweest. Niet zozeer hip, maar wel jong van geest. We kijken dan bijvoorbeeld naar andere Duitse merken, zoals Adidas. Dat is ook mainstream. Maar kijk eens wat dat merk doet met de iconische Stan Smith-schoen. En de simpele ‘graphics’ van de drie strepen. Terug naar de essentie, maar wel meegaan met de tijd. Prachtig.”

Hoe belangrijk is de erfenis van een merk anno 2022 eigenlijk nog?

“Die wordt steeds belangrijker. In het tijdperk van elektrificatie is het lastig je te onderscheiden met aandrijving of techniek. Het is een grote gelijkmaker. Juist dan moet je teruggaan naar de essentie van waar je merk voor staat en dat vertalen in nieuwe producten. De ziel van een merk wordt dan leidend. Elektrische mobiliteit kan dan zeer aantrekkelijk zijn. Kijk maar naar onze GSe Elektromod! Het is onze taak als ontwerpteam om de lijnen te lezen, de rode draad te ontdekken en die te vertalen in nieuwe vormen en ideeën. Zo blijven we ons onderscheiden, zoals ons zustermerk Citroën zich blijft onderscheiden op comfort. Dat is weer de ziel van dát merk.”

Wat vindt u een goed recent voorbeeld van modern design met een duidelijke historie?

“De Opel Mokka. Die auto zit in het hart van de massamarkt van vandaag: een B-segment-SUV. Die auto’s lijken vaak sterk op elkaar, veel is dertien in een dozijn. Met de nieuwe Mokka hebben we écht laten zien dat het anders kan. Dat je eigenheid kunt creëren zonder trucjes uit te halen of met geforceerde verwijzingen naar je merk hoeft te komen. Vergeleken met eerdere generaties zijn we teruggegaan naar de essentie van Opel: helder en simpel. Alles heeft een reden, alles heeft een functie. Dat is Opel. Toch zit dat stoere element erin. Een beetje rebels. Dat heeft Opel altijd gehad. Vier jaar geleden zijn we begonnen met het opnieuw definiëren van ons merkgezicht. Dat lieten we voor het eerst zien in de GTX Concept en daarna in de Mokka als productieauto. Die designfilosofie staat als een huis. Vanaf nu bouwen we er steeds op voort, afhankelijk van het segment waarin een nieuwe auto moet opereren. De nieuwe Astra is daarvan een goed voorbeeld.”

Op welk moment in het designproces duikt u de geschiedenis in?

“Dat is juist in de eerste fase. Zoals ik al zei: we hebben bij Opel nu een heldere designfilosofie. Die staat centraal. Maar in de creatieve eerste fase, waarin we veel vrije schetsen maken, is het heerlijk om inspiratie op te doen in de collectie van klassieke en nieuwere Opels. Ook daarvoor zijn we trouwens hier gaan rondstruinen tussen de Kadetts, Ascona’s en vroege Astra’s. Levert altijd goede ideeën op. Daarbij viel het ons op hoe puur de lijnen van Opel bijna altijd zijn geweest. Kijk naar het front van een D-Kadett. Dat is een vertaling van wat we nu de Opel Vizor noemen. Zo ontdek je dat er veel verschillende interpretaties van één idee mogelijk zijn. Daarmee kunnen we als ontwerpteam aan de slag.”

Speelt de merkgeschiedenis ook een rol bij het ontwerpen van een interieur?

“Nou en of! Wij ontdekten dat Opels aan de buitenkant vaak stoer zijn, maar extreem simpel van binnen. 'Detoxing the interior' noemen we dat. Het idee van de simpele Opel Vizor waarbij alle verlichting, sensoren en camera’s achter één paneel schuil gaan, hebben we vertaald naar het interieur. Dat noemen we het Opel Pure Panel. Ook daarvoor hebben we inspiratie opgedaan in Opels van de jaren 70 en 80. Van de Manta en de Kadett tot de CD Concept. Alles is geconcentreerd op één plek. Ook hier komt dat Duitse Bauhaus-ontwerpprincipe weer terug: alles moet een functie hebben. Let wel: binnen Stellantis zijn wij het enige Duitse merk. Dat moeten we benadrukken. Doelmatigheid is typisch Duits. Focus is ook typisch Duits. Dat moet ook wel, we hebben hier de Autobahn. Daar moet je niet worden afgeleid! Ik ben trouwens blij dat stof weer belangrijker wordt in het auto-interieur. Daarmee kunnen we veel meer doen op het gebied van kleuren en patronen. We halen daarvoor veel inspiratie uit de jaren 70 en 80. Heerlijk.”