Herintroductie DeLorean DMC-12 iets dichterbij

De DeLorean DMC-12 wacht al jaren op een tweede leven, maar tot op heden was het opnieuw in productie nemen nog niet mogelijk. Er is nu echter eindelijk weer wat licht aan het einde van de tunnel.

De DeLorean DMC-12 behoeft waarschijnlijk geen introductie meer. Voor degenen die toch wat vertwijfeld naar het scherm kijken; de DMC-12 was het in beperkte oplage gebouwde, enige model van DeLorean, het geesteskind van Amerikaan John DeLorean. De DMC-12, met zijn kenmerkende exterieur van geborsteld staal, werd in 1981 en 1982 gebouwd. Er rolden richting de 9.000 exemplaren uit de fabriek. Een voltreffer was het niet, mede vanwege de teleurstellende prestaties van de 130 pk sterke Peugeot-Renault-Volvo-motor. De filmreeks Back to the Future maakte er echter alsnog een cultauto van. In die films is de DMC-12 de tijdmachine waarmee de hoofdpersonen door de tijd reizen.

Vanwege de iconische status die de auto verkreeg, wordt er al heel lang gesproken over een herintroductie. Er liggen nog duizenden onderdelen van DMC-12's klaar, die destijds op de schappen zijn blijven liggen. De productie werd namelijk abrupt gestopt vanwege de arrestatie van John DeLorean. Hoewel DeLorean vrijgesproken werd, zag een groot deel van de geplande DMC-12's vanwege het ter zielen gaan van DMC nooit het levenslicht.

'Nieuwe' DMC-12

Sinds 2015 worden er al concrete plannen gemaakt door het hedendaagse DMC om de DMC-12 alsnog verder te bouwen, met gemoderniseerde elementen én een nieuwe motor. Een wetsaanvulling, de Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, moet de herintroductie mogelijk maken. Dat stelt kleine fabrikanten vrij van de moderne veiligheidseisen voor nieuwe auto's. Die wet moest in 2016 al van kracht gaan, maar is nog altijd niet aangenomen. Er volgde vorig jaar een aanklacht vanuit SEMA en nu lijkt het binnen afzienbare tijd toch nog te gebeuren. De hoop lijkt bij DMC weer een beetje te leven.

In gesprek met Hagerty laat DMC-vice-president James Espey weten dat er in ieder geval dit jaar nog niet gebouwd kan worden. Hij hoopt dat de introductie van de wetsaanvulling niet 'nog weer vier jaar op zich laat wachten'. De voorzichtige hoop is dat in 2021 de eerste auto's in elkaar gezet zijn. Er mogen dan maximaal 325 auto's per jaar worden gebouwd. Zoals gezegd bestaat het overgrote deel van de te bouwen auto's uit originele onderdelen. Espey kan al wel vast verklappen dat er een motor met 354 pk klaar in de auto moet komen. Dan is die 88 mijl per uur zo bereikt!