Green NCAP deelt 'groene' sterren uit

Waar Euro NCAP en Global NCAP kijken naar de veiligheid van auto's, kijkt Green NCAP naar zaken als uitstoot, efficiëntie en nabehandeling van broeikasgassen. Net als bij de reguliere botsproeven, geeft Green NCAP een waardering in sterren. Die komt weer voort uit de cijfers voor drie verschillende onderdelen: luchtkwaliteit, energie-efficiëntie en broeikasgassen. Volgens NCAP worden deze zaken getest onder 'realistische wereldse omstandigheden'. Volgens dit aangescherpte beoordelingsschema zijn de afgelopen tijd 24 auto's getest. De resultaten zijn nu bekend.

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar de twee BEV's die getest werden, staan bovenaan de lijst. De Hyundai Kona Electric pakt de volle vijf sterren, met op de drie deelgebieden een score van 10/10. Ook de Renault Zoe weet exact dat resultaat te boeken. Interessanter wordt het dan ook als we kijken naar de auto's met een deels elektrische aandrijflijn of puur een verbrandingsmotor. Dan boekt de Toyota C-HR van de geteste auto's de beste resultaten. Die krijgt 3,5 ster. Vooral de energie-efficiëntie is volgens NCAP indrukwekkend. De vierde stek is opvallend genoeg voor een dieselauto: de Mercedes-Benz C220d. Die laat volgens NCAP zien dat met een goede uitlaatgasbehandeling de luchtkwaliteit ook bij een auto met verbrandingsmotor relatief heel goed kan zijn. Qua broeikasgassen legt-ie het met een score van 2,9/10 natuurlijk wel enorm af.

Green NCAP testte ook personenbusjes en het zal je niet verbazen dat die onderaan het lijstje eindigen. De Mercedes-Benz V-klasse, Opel Zafira Life en Volkswagen Transporter scoorden alle drie slechts 1,5 ster. Ook al was het te verwachten, toch licht NCAP het graag even toe. "Hoewel ze dankzij erg effectieve nabehandeling (van uitlaatgassen, red.) vervuilende uitstoot goed in toom houden, verbruiken ze erg veel energie om hun hogere gewicht te verplaatsen. SUV's doen het slechts een klein beetje beter dan busjes, met gemiddeld net iets meer dan twee sterren."

Plug-ins en verdere aanscherping

Het zou nou juist interessant zijn om te zien wat Green NCAP vindt van plug-in hybrides, aangezien er veel te doen is om hun wel of niet terechte milieuvriendelijke imago. Helaas heeft Green NCAP echter nog geen plug-ins getest. Die worden in de volgende testronde wel meegenomen, meldt men. Daarvan worden resultaten verwacht in februari volgend jaar. Daarnaast zal Green NCAP ook gaan onderzoeken wat de zogenoemde 'well to wheel'-uitstoot van auto's, maar ook de milieu-impact van accuproductie en stroomverbruik mee gaan nemen. Vooral dat tweede moet uiteraard en nog betrouwbaarder beeld schetsen, aangezien het nu wel heel voor de hand liggend is dat BEV's vijf sterren krijgen.

Resultaten