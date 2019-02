‘General Motors werkt aan pick-up met Tesla-techniek’

Cleantechnica, een site die zich net als het bekendere Electrek bezighoudt met alles rondom duurzaamheid, komt met dat opmerkelijke gerucht. Dat het grote, machtige General Motors voor een elektrische ‘truck’ naar de grote concurrent zou stappen, is opmerkelijk te noemen, maar Cleantechnica wijst erop dat het bedrijf ten tijde van de Bolt ook niet te beroerd was om de hulp van LG in te roepen.

Bovendien is er bij GM veel aan gelegen om met een capabele elektro-pick-up te komen. De reguliere Silverado van het merk staat steevast op nummer twee in de algehele verkoopranglijsten van het merk en Ford, het bedrijf achter nummer één F-150, werkt zichtbaar aan een elektrische variant van zijn pick-up. Ook Tesla zelf is overigens met het concept aan de haal gegaan, al is het nog niet bekend wanneer wat dat voertuig mogen verwelkomen.

Voor Tesla zou een samenwerkingsverband met een meer tradionele autobouwer ook voordelen kunnen bieden. Veel pick-up-kopers zijn nu eenmaal nogal conservatief ingesteld, al is de vraag of dat ook geldt voor diegenen die bereid zijn hun V8 in te leveren voor een elektromotor. Wellicht is deze kopersgroep echter gemakkelijker over de streep te trekken met een stoere Chevrolet of GMC dan met een glad product uit Silicon Valley. De toekomst zal het leren.