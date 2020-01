Ford Puma ST komt nog dit jaar

De nieuwe Puma, nu een cross-over in plaats van een compacte coupé zoals zijn voorganger was, is in Nederland te krijgen met twee versies van de van hybridetechniek voorziene 1.0 Ecoboost. Die twee smaken van die driecilinder leveren 125 pk en 155 pk en vooralsnog is er niets sterker te krijgen. Ford bevestigt aan AutoWeek dat er nog dit jaar een heftige Puma ST om de hoek komt kijken.

De Puma ST wordt de heftigste variant van de Puma-familie en krijgt derhalve ook de hitsige 200 pk en 290 Nm sterke 1.5 als krachtcentrale die ook de Fiesta ST van levenslust voorziet. De lagere en lichtere Fiesta schiet met die driepitter in 6,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De Puma ST zal er ongetwijfeld iets langer over doen. Reken onder meer op een straffer afgesteld onderstel en de mogelijkheid om de Puma ST in rijmodi als Normal, Sport en Track te zetten. Krachtigere remmerij, een ruiger klinkend uitlaatsysteem, een sportief aangeklede koets én een met sportstoelen en zaken als aluminium pedalen volgestopt binnenste maken eveneens deel uit van het ST-feest. In het derde kwartaal van dit jaar krijgen we meer van de Puma ST te zien.

Bij de introductie van de Puma maakte Ford al melding van een reeks EcoBlue-dieselmotoren. Ford zegt tegen AutoWeek dat de Puma in Nederland definitief níet beschikbaar komt met zelfontbranders.

*Afgebeeld: de Ford Puma als ST-Line.