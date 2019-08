‘Fiat gooit gamma op de schop na komst elektrische 500’

Dat zou Fiats CEO, Olivier François, tegen het Britse Autocar hebben gezegd. Recent zou Fiat de laatste hand aan een geheel nieuw plan hebben gelegd op zijn hoofdkantoor in Turijn. “Stadsvervoer blijft onze belangrijkste pijler, maar daar is in de loop der jaren familievervoer bijgekomen.” Naast een nieuwe 500, die voor halverwege 2020 op de agenda staat, volgt een jaar later de geheel nieuwe Panda. “Reken op elementen uit de Centoventi Concept die in Genève stond”, verklaart de CEO. Ook de Panda krijgt uiteindelijk een stekker.

Alle nieuwe auto’s zouden tussen de 3,5 en 4,5 meter groot zijn. Dat zou betekenen dat Fiat de huidige 500L uitzwaait. In de opgehoogde 500X ziet Fiat nog wel heil. De Tipo krijgt ook een vervolg, maar eerder in de vorm gegoten van een cross-over. Verder staat de komst van een stationversie van de 500 vast. Ook de sportieve Fiat 124 lijkt aan zijn einde te zijn, want François zegt: “Naast grote of premiumauto’s komen er ook geen sportieve auto’s. Die komen niet tot hun recht in het nieuwe gamma.” Of de topman nu tussen neus en lippen door afscheid neemt van Fiats sportieve label Abarth, zal de tijd moeten leren.