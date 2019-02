FCA Automobiles enorm in fabrieken

FCA Automobiles, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge en Maserati, investeert in totaal 4,5 miljard dollar in diverse productielocaties. De investering is vooral bestemd om de grote vraag naar modellen van Jeep en Ram het hoofd te kunnen bieden.

FCA Automobiles pompt net geen € 4 miljard in vijf van zijn productielocaties in de Amerikaanse staat Michigan. Daarnaast wordt het bedrag gebruikt om samen met de staat Michigan een volledig nieuwe fabriek in de nabijheid van afgegleden Detroit te bouwen.

De investeringen moeten het voor FCA onder andere mogelijk maken om aan de naar eigen zeggen "[...] toenemende vraag naar producten van Jeep en RAM" te voorzien. Daarnaast bereidt zich voor op de komst van twee nieuwe modellen van Jeep, nieuwkomers die gaan opereren in segmenten waarin het momenteel nog niet actief is. Waarschijnlijk is een van deze modellen een Grand Wagoneer-achtige, een grote broer voor de Grand Cherokee. Verder noemt FCA specifiek de geëlektrificeerde modellen die de vraag naar producten van het concern op termijn moeten laten toenemen.

De investeringen en de daarmee uit te breiden fabrieken, en de nieuwe fabriek nabij Detroit, moeten in totaal zo'n 6.500 nieuwe werkplekken genereren.

In detail

1,6 miljard dollar van de 4,5 miljard dollar die FCA investeert, komt ten goede aan de twee faciliteiten op het Mack Avenue Engine Complex. De twee fabrieken die daar staan, worden omgevormd tot een nieuwe productielocatie waar de nieuwe Grand Cherokee van de band gaat lopen. Daarnaast zal een nieuwe driezits SUV, de al eerder genoemde Grand Wagoneer-achtige er het levenslicht zien. Die laatste moet eind 2020 op de markt verschijnen. De nieuwe Grand Cherokee volgt medio 2021. FCA wil er ook plug-in hybride modellen gaan bouwen. Deze investering schept volgens FCA 3.850 nieuwe werkplekken.

De productie van de Pentastar-motoren (3,6-, 3,2- en 3,0-liter) die FCA momenteel in één van de gebouwen van het Mack Avenue Engine Complex plaatsvindt, wordt overgeheveld naar de Dunde Engine Plant. Met deze verhuizing is een bedrag van 119 miljoen dollar gemoeid. In het derde kwartaal van dit jaar rollen de laatste Pentastar-blokken in het Mack Avenue Engine Complx van de band. De tweede fabriek van het Mack Avenue Engine Complex dat straks wordt omgevormd, is sinds 2012 inactief. In dat jaar stopte FCA er met de productie van de 3,7-liter grote V6 benzinemotoren.

900 miljoen dollar spendeert FCA aan zijn Jefferson North-faciliteit. Deze fabriek wordt gemoderniseerd en klaargestoomd voor de komst van de Dodge Durango. Jeep wil ook hier de niuwe Grand Cherokee gaan bouwen. De winst voor het personeelsbestand: 1.100 nieuwe werkplekken.

Meer aanpassingen: de Warren Truck-faciliteit wordt omgebouwd zodat Jeep er de Wagoneer, de Grand Wagoneer en "diens geëlektrificeerde versies" kan produceren. De eerder aangekondigde investering van 1 miljard dollar loopt nu op tot 1,5 miljard dollar. 500 miljoen extra dus voor deze locatie. Begin 2021 moeten de nieuwkomers er het levenslicht zien. De Ram 1500 Classic, het vorige model Ram, wordt er overigens doorgebouwd wegens grote vraag. Deze fabriek trekt 1.400 nieuwe medewerkers aan.

Hiermee houden de investeringen niet op. De Warren Stamping- en Sterling Stamping-fabrieken ontvangen respectievelijk 245 miljoen en 160 miljoen dollar. Hier vinden 80 nieuwe medewerkers een baan.

FCA zette in 2016 al een streep door de productie van auto's als de Dodge Dart en de Chrysler 200. De productieruimte die daardoor is ontstaan, heeft FCA de afgelopen jaren ingezet voor onder andere de nieuwe Wrangler en de Ram 1500. Ook de Jeep Gladiator heeft van die herziening van het portfolio geprofiteerd. Sinds juni 2009 heeft FCA Automobiles 14,5 miljard dollar in zijn Amerikaanse productiefaciliteiten gestoken. Dat bracht 30.000 nieuwe werkplekken met zich mee.