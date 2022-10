EV van Sony en Honda komt in 2026, mogelijk ook in Europa

De volledig elektrische auto die Sony Honda Mobility in 2026 op de weg wil brengen, zal in de Verenigde Staten van de band rollen. Hoewel er aanvankelijk alleen voor de Japanse en Amerikaanse markt wordt geproduceerd, overweegt het duo ook Europese verkoop.

Sony Honda Mobility, zoals het samenwerkingsverband tussen Sony en Honda heet, kwam eerder dit jaar tot stand. Helemaal aan het begin van 2022 liet Sony op elektronicabeurs CES in Las Vegas al twee studiemodellen zien, waarmee het zijn intenties om auto's te gaan bouwen duidelijk maakte: de Vision-S 01 en de Vision-S 02. Het valt te bezien of één daarvan ook werkelijk leidt tot de nu aangekondigde EV. Sony presenteerde ze namelijk al voordat de samenwerking met Honda vorm kreeg.

'Een soort rollende smartphone'

Die samenwerking volgde pas officieel in juni. Toen maakte het duo duidelijk vanuit Tokio te gaan opereren en vanaf 2025 elektrische auto's te zullen verkopen. Dat streven bestaat nog steeds en wordt vandaag iets concreter. De verkoopstart van het eerste product van Sony Honda staat nog steeds voor 2025, al zal dat gaan om pre-orders. De productielijn ervan begint pas in 2026 te draaien. Die productielijn zal opgetuigd worden in één van Honda's fabrieken in de Verenigde Staten. Daar kiest het merk voor doordat de VS een grote afzetmarkt kennen en snel positiever tegenover EV's beginnen te staan. Bovendien stimuleert de Inflation Reduction Act van Joe Biden de bouw van elektrische auto's in eigen land, door op de thuismarkt alleen de prijzen van daar gebouwde elektrische auto's te drukken.

Aanvankelijk zal de EV van de joint venture, waarvan Sony de software ontwikkelt en Honda de hardware, alleen verkocht worden in de Verenigde Staten en Japan. Later komt de auto misschien ook naar Europa, zo blijkt vandaag. Over de vorm en verdere details van de auto is nog weinig bekend. Wel moet hij in staat zijn om niveau 3 autonoom te kunnen rijden. Evengoed wil Sony de overige technologie in de auto ook naar een hoger plan tillen, zodat het - naar eigen zeggen - 'een soort rollende smartphone' wordt.