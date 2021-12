Europese autoverkoop opnieuw hard geraakt in november

De Europese autoverkoop laat voor de vijfde maand op rij rode cijfers zien, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA. Afgelopen november daalde het aantal verkochte auto's met maar liefst 20,5 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Daarmee is het de slechtste novembermaand sinds 1993.

Van licht aan het einde van de tunnel is vooralsnog geen sprake als het gaat om de Europese verkoopcijfers. De maand november is namelijk al de vijfde maand op rij dit jaar dat de autoverkoop in de min zit. Met 713.346 verkochte auto's bedraagt het verlies ten opzichte van november 2020 maar liefst -20,5 procent. Daarmee bereikt de maand november na 28 jaar dus een nieuw dieptepunt in Europa. De grootste boosdoener? Het nog immer voortdurende chiptekort.

De totale daling is voornamelijk te wijten aan de grootste markten. Duitsland noteerde -31,7 procent, Italië en Spanje kwamen uit op respectievelijk -24,6 procent en -12,3 procent. Nederland kwam uit op een evenmin misselijke daling van -17,5 procent. Frankrijk wist de novemberschade met -3,2 procent nog enigszins te beperken. De enige Europese markten die wél een groei noteerden, waren Bulgarije, Ierland en Slovenië.

In het begin van dit jaar ging het nog relatief goed met de Europese automarkt, maar de slechte maanden trekken nu hun wissel op het jaarcijfer: over de eerste 11 maanden van het jaar staat de totale verkoop met 8.904.900 auto's op -0,04 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Dat wil wat zeggen, want 2020 was dankzij de pandemie ook al geen al te best jaar voor autofabrikanten. Wel is het jaar tot nu toe goed geweest voor de EV. Dat blijkt onder meer bij de middelgrote SUV's, waar de elektrische aandrijflijn zelfs het populairst is geworden.

Hyundai grote winnaar

Qua marktaandeel blijft Volkswagen in november met 21,4 procent van de Europese verkoop nog nipt aan top, want Stellantis claimt met 21,3 procent relatief gezien een groter stuk van de taart. In absolute aantallen daalde het marktaandeel voor beide concerns, want in november 2020 noteerden Volkswagen en Stellantis nog een aandeel van respectievelijk 25,7 en 22,1 procent.

De grote winnaar van de maand is de Hyundai Group, dat zijn marktaandeel zag toenemen van 6,5 naar 9,8 procent. De Koreanen zijn tevens de enigen die wat verkoopaantallen betreft weten te plussen: ten opzichte van vorig jaar verkocht Hyundai afgelopen maand 28,8 procent meer auto's in Europa, Kia komt uit op een stijging van 13 procent.