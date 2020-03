Enorme stijging beurswaarde Tesla weer tenietgedaan

Eind vorig jaar bleef Tesla op de beurs in waarde flink groeien en dat zette ook begin 2020 door. Zo sterk zelfs, dat een aandeel van Tesla aan het begin van het jaar ruim 400 dollar waard was en een maand geleden maar liefst 900 dollar. In een mum van tijd werd het meer dan het dubbele waard. Met meer grote toekomstige wapenfeiten als het leveren van de eerste Models Y en de opening van meer fabrieken, zag het er rooskleurig uit voor de toekomst, maar dat is nu even volledig van de baan.

Sinds het begin van deze maand is het aandeel na een korte opleving vrijwel alleen nog maar in waarde gedaald. De afgelopen dagen vielen de grootste klappen, nu het coronavirus ook in de VS de gemoederen meer en meer bezighoudt. Vanaf een waarde van pakweg 750 dollar aan het begin van de maand, is het aandeel inmiddels gekelderd naar 395 dollar. De enorme klim van de afgelopen maanden is daarmee weer tenietgedaan, de tijd zal leren hoelang het duurt om weer een wat optimistischer vooruitzicht te krijgen.