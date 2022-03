Elon Musk: 'Jaarlijks 20 miljoen Tesla's is haalbaar'

Tesla nam onlangs eindelijk zijn Duitse Gigafactory in gebruik, een productiefaciliteit waar het merk jaarlijks tot zo'n 500.000 auto's wil gaan bouwen. Een enorm aantal, in 2021 produceerde Tesla verspreid over verschillende productielocaties namelijk 930.422 auto's. Tesla gaat voor groei en de ambities van topman Elon Musk zijn dan ook bepaald niet klein. Volgens Musk zou Tesla in staat moeten zijn om over zo'n tien jaar jaarlijks wel 20 miljoen auto's te bouwen.

Volgens Elon Musk is het "niet onmogelijk" dat Tesla over zo'n tien jaar jaarlijks 20 miljoen auto's bouwt. "Er zijn wereldwijd zo'n 2 miljard auto's en bedrijfswagens in gebruik. 20 miljoen auto's komt dan overeen met één procent van die totale vloot," stelt Musk. De onlangs in Duitsland geopende Europese Gigafactory is onderdeel van Tesla's strategie om zijn productie heftig op te schroeven. Tesla heeft onder meer een nieuwe productielocatie in de Amerikaanse staat Texas in het vizier en is daarnaast voornemens zijn Chinese productie op te schroeven. De nieuwe fabriek in Texas opent binnen enkele jaren zijn poorten en moet niet alleen de geboortegrond zijn van de Model Y, maar ook van de Cybertruck. Tesla heeft momenteel de Model S, Model X, Model 3 en Model Y. Die eerste twee waren vorig jaar slechts goed voor 24.390 exemplaren, de resterende 906.032 stuks waren Models 3 of Y. Elon Musk kondigde onlangs de presentatie van een 'masterplan' aan waarin het uit de doeken doet hoe het Tesla "[...] extreem wil opschalen".

20 miljoen auto's is een enorm aantal, dat weet ook Musk. De topman liet volgens Automotive News onder meer weten dat die 20 miljoen niet gehaald wordt en dat het uiteindelijke aantal eerder dichterbij de 10 miljoen zou kunnen liggen. Ook daarmee zou Tesla een van de grootste autofabrikanten ter wereld zijn.