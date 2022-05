Elektrische Mercedes-Benz G-klasse krijgt innovatieve accu

Mercedes-Benz is een partnerschap aangegaan met de Amerikaanse start-up Sila Nanotechnologies. Dat moet uitmonden in de komst van een elektrische G-klasse met een innovatieve accu, die een hogere energiedichtheid heeft dan nu haalbaar is.

Sila ontwikkelt (onder meer) accu’s met een siliconen in plaats van grafieten anode. Dat moet de energiedichtheid met 20 tot 40 procent opschroeven, tot meer dan 800 Wh per liter. Concreet betekent dat dat er meer energie kan worden opgeslagen in minder ruimte, of dezelfde hoeveelheid energie in minder ruimte. Dat is met name bij grote, hoge en dus per definitie energieslurpende auto’s als een G-klasse van belang, want een bruikbaar accupakket wordt in zo’n geval al snel erg groot. Mercedes en Sila beloven dat de elektrische G-klasse, die hoogstwaarschijnlijk EQG gaat heten, de eerste auto wordt met Sila's 'siliconen-accu'. De bijzondere accu wordt in die auto geïntroduceerd als optie, maar het is uiteraard de bedoeling om deze accutechnologie ook in andere grote modellen te gaan toepassen.

Mercedes-Benz ging al in 2019 een partnerschap aan met Sila, maar dit is de eerste concrete vrucht. De EQG werd al aangekondigd met de Concept EQG. De auto moet in of tegen 2024 in productievorm verschijnen.