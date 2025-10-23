AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

Marco reed met de goedkope Leapmotor B10, Roy mag eindelijk vertellen over de Audi Q3 en de Kia EV5. Daarnaast maken de mannen zich bijzonder veel zorgen over een mogelijk elektrische toekomst van Ferrari. Want heeft dat wel zin? Dat en meer, veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Kia EV5 en de Audi Q3. Inmiddels zijn de embargo's voorbij en mag Roy erover vertellen. Marco reed met de Leapmotor B10 die gelukkig een korter embargo had.

Daarnaast gaf Ferrari de eerste details van zijn elektrische auto, en daar maken Roy en Marco zich wel zorgen over. Want als nu één merk afhankelijk is van zijn soundtrack?

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe aflevering! Hier vind je ook alle afleveringen terug. Vanwege een technisch probleem hebben we deze week helaas geen video, maar dat is de volgende keer als het goed is verholpen.

Reageer op de podcast

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via X kan via #AWUitlaat, mailen kan ook naar uitlaat@autoweek.nl. Veel luisterplezier!